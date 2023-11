Programme Nuits de la Lecture [Archives de la Haute-Garonne] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 20 janvier 2024, Toulouse.

À Toulouse

« Archives Acrobates » – visite spectacle et spectaculaire

Événement : les artistes de « Culture en Mouvements » envahissent les Archives le temps d’une soirée exceptionnelle et vous proposent une visite nocturne décalée ponctuée d’impromptus artistiques ! Danseuses, acrobates, comédiennes se livreront à une série de performances acrobatiques, artistiques et circassiennes pour vous faire explorer le bâtiment des Archives en intérieur et en extérieur, lors d’une déambulation inattendue, ponctuée de surprises. L’occasion de visiter ce lieu dans une ambiance de fête, d’approcher de très près les trésors d’archives vieux de 10 siècles, et de vivre une folle nuit… de la lecture aux Archives !

18h-20h.

Tout public à partir de 8 ans.

Infos pratiques : 11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse

05.34.32.50.00 / archives.action.culturelle@cd31.fr

À Saint-Gaudens

Initiation au Taï Chi Chuan

Parce que le Corps est à l’honneur pour les « Nuits de la lecture » 2024, pourquoi ne viendriez-vous pas à l’antenne des Archives de St-Gaudens pour une expérience inédite et insolite ? Nous vous proposons d’allier détente et découverte de documents. Une rencontre assurément atypique entre réflexion et relaxation !

Adultes.

Une session au choix : 14h-15h30 / 16h-17h30.

Jeux et lectures

Pendant que les grands découvrent les vertus relaxantes du Taï Chi Chuan, l’équipe de l’antenne de la Médiathèque départementale s’occupe des enfants ! Au programme : jeux et lectures drôles et sympathiques sur le thème du Corps (bien sûr !). De 14h à 17h30, venez passer un moment convivial. Cette activité est ouverte à tous, sans inscription.

Enfants.

14h-17h30.

« La nuit aux Archives » – visites nocturnes

Retrouvez-nous à l’antenne des Archives de St-Gaudens pour deux visites nocturnes à la lueur de nos lampes frontales ! Les amateurs de sensations fortes devraient être comblés par cette visite d’un style peu ordinaire. Armés de lampes frontales, nos visiteurs partiront à la découverte de nos magasins de conservation et d’une sélection de documents sur le thème national de cette 8e édition des Nuits de la Lecture 2024 : « Le Corps ». Et pour que l’ambiance soit totale, quelques surprises ponctueront leur déambulation ! Une exploration originale et décalée pour découvrir nos trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire la nuit !

Tout public.

Une session au choix : 18h-19h30 / 20h30-22h.

Infos pratiques : Espace Pégot 31800 Saint-Gaudens

05.34.32.50.90. / antenne.archives@cd31.fr

GRATUIT

Sur réservation : https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

(ouverture des réservations le 20 décembre 2023, sauf pour « Archives Acrobates » ouverture des réservations le 10 décembre 2023).

