Visites des Archives de la Haute-Garonne en LSF [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Visites des Archives de la Haute-Garonne en LSF [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Dimanche 17 septembre, 14h15, 15h30 Archives départementales de la Haute-Garonne GRATUIT. Réservation par mail : archives.action.culturelle@cd31.fr ou sur place à l’accueil le jour même.

Il s’agira d’une visite des magasins de conservation, les visiteurs découvriront ainsi l’envers du décor, les missions des archives et une sélection de documents en lien avec le thème « Patrimoine du Sport ».

La seconde visite proposera de découvrir l’atelier de restauration des Archives, et d’échanger avec nos collègues restauratrices sur leur métier et les techniques de préservation des documents.

Traduction : RIM Interprètes en Mouvement (https://rim-interpretes.com/)

INFOS PRATIQUES

Quand ? Dimanche 17 septembre 2023.

– Visite des magasins de conservation d’archives : 14h15.

Durée : 45mn.

– Visite de l’atelier de restauration : 15h30.

Durée : 1 heure.

Pour qui ? Tout public.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT

Réservation par mail : archives.action.culturelle@cd31.fr ou sur place à l’accueil le jour même.

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « archives.action.culturelle@cd31.fr »}] [{« link »: « https://rim-interpretes.com/ »}, {« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©ADHG/CD31