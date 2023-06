Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Conférence « Qu’est-ce que le patrimoine gastronomique ? » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Conférence « Qu’est-ce que le patrimoine gastronomique ? » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse. Conférence « Qu’est-ce que le patrimoine gastronomique ? » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Dimanche 17 septembre, 11h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit, sur réservation à partir du 1er septembre 2023. Une conférence animée par Sylvie Vabre, Maîtresse de conférences en Histoire contemporaine, Université de Toulouse-Jean Jaurès. Spécialiste de l’histoire de l’alimentation.

Petite dégustation après la conférence. INFOS PRATIQUES Quand ? Dimanche 17 septembre 2023 / 11h-12h30. Pour qui ? Adultes. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). GRATUIT

SUR RÉSERVATION : https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ. Ouverture des réservations le 1er septembre 2023.

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne
11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

