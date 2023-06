Concert « Dialectiques du compás » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Concert « Dialectiques du compás » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Samedi 16 septembre, 18h30 Archives départementales de la Haute-Garonne GRATUIT. En accès libre dans le jardin des Archives. Annulation en cas de pluie.

Maël Goldwaser interroge un des éléments fondamentaux du flamenco : le compás. Terme aux sens multiples, le compás désigne à la fois une structure du temps immuable et presque sacré, le phénomène rythmique en général ainsi que certaines variations harmoniques qui permettent d’exprimer l’essence d’un style précis du flamenco (ce qu’on appelle un palo). Pour mener ces investigations, il s’est tourné vers l’Orient, la musique indienne et les Tabla plus précisément. L’Inde, parfois considérée comme la terre d’origine du flamenco, offre à tout explorateur du rythme des outils d’une richesse infinie. Aux côtés de Frédéric Cavallin, ils confrontent la dialectique de la guitare flamenca à celle des Tabla pour trouver un point d’équilibre respectueux de chaque tradition et les amener ailleurs.

Maël Goldwaser : Composition et guitare.

Frédéric Cavallin : Arrangement et Tabla.

Page internet du projet : https://www.mael-goldwaser.com/projet/dialectiques-du-compas/

Vidéo : https://youtu.be/x_FV6ci989E

En partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne.

INFOS PRATIQUES

Quand ? Samedi 17 septembre 2023, 18h30.

Pour qui ? Tout public.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT

En accès libre dans le jardin des Archives. Annulation en cas de pluie.

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Crédit Pierre Campistron