Chasse au trésor « Le mystère du sceau disparu » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] 16 et 17 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne GRATUIT. Sur inscription lors de votre arrivée à l’accueil des Archives.

Le Consul de Toulouse est désespéré : son précieux sceau a disparu ! Nous avons donc besoin d’enquêtrices et d’enquêteurs pour démasquer le voleur. Lors de cette chasse au trésor, les enfants devront progresser en équipe pour venir à bout d’une série d’énigmes et de défis rigolos qui leur permettront de découvrir les Archives de la Haute-Garonne et leurs coulisses. A l’issue de cette chasse, les enfants pourront aussi fabriquer leur propre sceau. Une occasion d’apprendre en s’amusant, de découvrir la sigillographie et de visiter l’air de rien !

INFOS PRATIQUES

Quand ?

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2023 – 14h / 15h / 16h / 17h.

Durée : 1 heure.

Pour qui ?

Enfants de 7 à 9 ans.

Où ?

Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment venir ?

Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT

Sur inscription lors de votre arrivée à l’accueil des Archives.

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « archives.action.culturelle@cd31.fr »}] [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©ADHG/CD31