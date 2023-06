Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visites guidées des Archives de la Haute-Garonne [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visites guidées des Archives de la Haute-Garonne [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Visites guidées des Archives de la Haute-Garonne [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] 16 et 17 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne GRATUIT. Sur inscription lors de votre arrivée à l’accueil des Archives. La visite des salles de stockage des Archives est l’occasion de découvrir les missions de ce service. Des documents en rapport avec le thème national des Journées du Patrimoine (« Patrimoine du Sport ») seront également présentés. Découvrez les coulisses, l’envers du décor, le cœur des Archives : les magasins ! Sur 8 étages de rayonnages, près de 50kms linéaires d’archives et 12 siècles d’Histoire sont conservés. INFOS PRATIQUES Quand ? Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2023. – SAMEDI : 13h15 / 13h45 / 14h15 / 14h45 / 15h15 / 15h45 / 16h15 / 16h45 / 17h15.

– DIMANCHE : 11h15 / 11h45 / 12h15 / 12h45 / 13h15 / 13h45 / 14h15 / 14h45 / 15h15 / 15h45 / 16h15 / 16h45 / 17h15.

Traduction en Langue des Signes : dimanche 17/09, visite de 14h15.

Durée : 45mn. Départ toutes les ½ heures. Pour qui ? Tout public, adolescents et adultes. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). GRATUIT

Sur inscription lors de votre arrivée à l’accueil des Archives.

