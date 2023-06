Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Toulouse Programme des Archives départementales [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Programme des Archives départementales [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] 16 et 17 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit Visites et conférences • Visites des archives Samedi à partir de 13h15

Dimanche à partir de 11h15 (traduction LSF à 14h15)

Départ toutes les ½ heures

Inscription le jour même sur place • Visites de l’atelier restauration Dimanche : 11h30 / 13h30 / 15h30 (traduction LSF) / 17h

Inscription le jour même sur place • Conférences des Amis des Archives Samedi : « La cuisine de la Renaissance », causerie culinaire par Béatrice Regnault « Les Délices de l’Histoire »

Dimanche : « Qu’est-ce que le Patrimoine gastronomique ? » par Sylvie Vabre, maître de conférence en histoire contemporaine (Université Toulouse Jean-Jaurès)

11h-12h30

Réservation à partir du 1er septembre sur notre plateforme Patrimoine vivant Le Moyen Âge pour les petits et les grands • Métiers et Savoir-Faire La machine à voyager dans le temps est de sortie ! Grâce à 4 ateliers ludiques et interactifs, découvrez la vie au Moyen Âge et venez rencontrer le marchand, le forgeron ou l’apothicaire à leurs échoppes !

Animation : Compagnie « Le Petit Meschin »

En accès libre dans le jardin des Archives • Chasse au trésor « Le mystère du sceau disparu » Enquêtez pour retrouver le sceau du Consul de Toulouse

7-9 ans

4 sessions : 14h / 15h / 16h / 17h

Inscription le jour même sur place • Initiation à l’enluminure « D’or et de couleurs » Apprenez à réaliser une lettrine enluminée comme dans les manuscrits du Moyen Âge

À partir de 8 ans

4 sessions : 14h / 15h / 16h / 17h

Animation : Aline Bonafoux, artiste enlumineur

Inscription le jour même sur place Patrimoine du Sport • Exposition « Patrimoine du Sport » Présentation de documents d’archives remarquables en lien avec le thème national à l’approche de la Coupe du monde du Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024 organisés en France

En accès libre • Jeux, lectures et initiations sportives Retrouvez-nous dans le jardin des Archives pour des défis sportifs et découvrez la quille de huit (dimanche à partir de 14h avec la Section de Quilles de huit de l’Amicale des Aveyronnais de Toulouse)

En accès libre Concert – Samedi 18h30 • « Dialectiques du compás ». Duo guitare flamenca/tabla avec Maël Goldwaser et Frédéric Cavallin Dans le jardin des Archives

Dimanche 18 septembre 2022 – 11h-18h. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). GRATUIT

Réservations pour les conférences > En ligne sur la plateforme https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives@cd31.fr / Réservations au 05.34.32.50.00. à partir du lundi 13 septembre 2021. Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives@cd31.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

