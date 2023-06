Ateliers immersifs « Métiers et savoir-faire au Moyen Âge » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Ateliers immersifs « Métiers et savoir-faire au Moyen Âge » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] 16 et 17 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne En accès libre dans le jardin des Archives

Avec la Compagnie « Le Petit Meschin », participez en famille à 4 ateliers ludiques et interactifs !

• Le marchand : Voyageurs intrépides, les marchands colportent récits et richesses d’outremer. Organisés en véritable entreprises, ils attirent et s’imposent sur toutes les places. Les monnaies sonnantes et trébuchantes s’échangent au milieu de marchandises insoupçonnées. Dans ces grandes foires, gare à vos comptes ! On peut vite perdre la tête entre les odeurs d’épices et les lettres de changes.

• Alimentation et médecine : Humeurs, diététique, herbes et épices : comment rester en bonne santé au Moyen Âge ? Grâce aux conseils d’un apothicaire, reniflez, goûtez, observez et découvrez les moyens de se soigner grâce à l’alimentation, aux herbiers et aux remèdes populaires.

• La forge : Démonstration et présentation du métier. Initiation et fabrication pour toutes et tous !

• La « Routournelle » : Un atelier pour battre en brèche les préjugés qui collent à la période médiévale. Nos deux comparses invitent les visiteurs à tourner la « Routournelle », roue présentant les 8 thèmes de l’atelier, afin de laisser le hasard (ou une main malicieuse) décider du préjugé qu’il conviendra de déconstruire.

INFOS PRATIQUES

Quand ? Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2023, 11h-18h.

Pour qui ? Tout public.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT

En accès libre dans le jardin des Archives.

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©ADHG/CD31