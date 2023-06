Exposition « Patrimoine du Sport » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Exposition « Patrimoine du Sport » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] 16 et 17 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne GRATUIT – EN ACCÈS LIBRE

À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous vous proposons de découvrir l’histoire du sport, des sportives et sportifs, et de leurs supporteurs à travers une sélection de documents issus de nos fonds. Vous serez étonnés d’apprendre que certaines disciplines existent depuis le Moyen Âge avant un essor des pratiques sportives à la fin de 19e siècle et surtout au début du 20e siècle. L’éducation sportive au milieu scolaire sera aussi au cœur de cette exposition, à nous rappelant nos années d’écoliers !

INFOS PRATIQUES

Quand ? Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2023. 11h-18h.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

