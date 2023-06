Conférence « La cuisine de la Renaissance » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Conférence « La cuisine de la Renaissance » [Journées Patrimoine 2023 – TLSE] Samedi 16 septembre, 11h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit, sur réservation à partir du 1er sept. 2023.

Gentes Dames et Nobles Seigneurs, savourez l’Histoire avec gourmandise. Nous vous invitons à un passionnant voyage gustatif à la Renaissance. Saveurs oubliées, cuisine créative et petits tours de main, le tout agrémenter d’histoires et de récits pour vous faire découvrir la Renaissance côté table. Une occasion de se plonger dans l’histoire avec gourmandise. Entre tradition et innovation ! La cuisine de la Renaissance reste profondément influencée par la cuisine médiévale tout en évoluant, surtout dans la seconde partie du 16ème siècle. Il n’y a pas rupture entre les époques mais transition… Plus qu’une conférence interactive, nous vous proposons une mise en scène vivante, une exposition d’objets, la reconstitution d’une table, la dégustation de quelques spécialités. Une inter activité avec les visiteurs pour les plonger dans la cuisine de cette époque mais aussi découvrir les manières de table, les us et coutumes du repas et autres anecdotes. Causerie culinaire animée par Béatrice Regnault « Les Délices de l’Histoire ».

INFOS PRATIQUES

Quand ? Samedi 16 septembre 2022 / 11h-12h30.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT

SUR RÉSERVATION : https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ. Ouverture des réservations le 1er septembre 2023.

Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : www.archives.haute-garonne.fr / contact : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

archives patrimoine culinaire

©Les Délices de l’Histoire