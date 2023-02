« Faire l’histoire de son moulin » – Atelier d’aide à la recherche Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

« Faire l’histoire de son moulin » – Atelier d’aide à la recherche Archives départementales de la Haute-Garonne, 19 juin 2023, Toulouse. « Faire l’histoire de son moulin » – Atelier d’aide à la recherche Lundi 19 juin, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne

Élément familier mais souvent méconnu de nos paysages, le moulin s'inscrit dans une permanence.

Quelles archives peuvent aider à écrire l'histoire de ce patrimoine bâti ? Sources foncières, droits d'eau, fonds d'entreprises, archives notariales, plans et autres illustrations … il n'est pas facile de savoir par où commencer. Cet atelier participatif vous donnera à coup sûr du grain à moudre et vous permettra de naviguer dans les différentes sources historiques et iconographiques utiles !

Animation : Sylvia Terjanian, archiviste, et Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Lundi 19 juin, 14h-16h Pour qui ? Adultes Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied) Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 15 mai 2023

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

