« Bienvenue dans notre salle de lecture virtuelle ! » – Atelier d’aide à la recherche numérique Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

« Bienvenue dans notre salle de lecture virtuelle ! » – Atelier d’aide à la recherche numérique Archives départementales de la Haute-Garonne, 6 juin 2023, Toulouse. « Bienvenue dans notre salle de lecture virtuelle ! » – Atelier d’aide à la recherche numérique Mardi 6 juin, 17h30 Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er mai 2023

Notre salle de lecture est bien sûr le lieu privilégié de recherches qui, aux Archives, accueille quotidiennement lectrices et lecteurs pour leurs enquêtes historiques, administratives, personnelles… handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/”}, {“link”: “mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr”}] Mais savez-vous ce qu’est une salle de lecture virtuelle ? C’est la possibilité de consulter des archives numérisées et de réaliser ses recherches sur internet. Aux Archives de la Haute-Garonne, nous avons décidé d’aller encore plus loin en vous donnant rdv pour une séance en visioconférence durant laquelle, installé dans votre canapé, vous pourrez poser vos questions, demander conseil et bénéficier ainsi de l’expertise de professionnels. 10 minutes maximum seront consacrées à chaque personne dont les questions ne manqueront pas d’intéresser les autres participants. Vous ne savez par où commencer ? Vous êtes bloqué dans votre recherche ? Quelle méthode ? Quels fonds consultés ? Si nous ne pouvons faire de recherches à votre place, nous pouvons peut-être vous éviter de longues heures infructueuses ou de fausses pistes.

Dans le cadre de la Semaine Internationale des Archives.

Animation : Marie-Astrid Zang, directrice adjointe des Archives, et Géraldine Gall, responsable de la salle de lecture et des demandes de recherches par correspondance. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Mardi 6 juin, 17h30-19h Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Vous recevrez le lien de connexion à la salle de réunion en ligne le matin de l’atelier

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er mai 2023

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T17:30:00+02:00

2023-06-06T19:00:00+02:00 ADHG/CD31

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne Adresse 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Ville Toulouse Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Departement Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

« Bienvenue dans notre salle de lecture virtuelle ! » – Atelier d’aide à la recherche numérique Archives départementales de la Haute-Garonne 2023-06-06 was last modified: by « Bienvenue dans notre salle de lecture virtuelle ! » – Atelier d’aide à la recherche numérique Archives départementales de la Haute-Garonne Archives départementales de la Haute-Garonne 6 juin 2023 Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne