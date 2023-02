« Archives ouvertes » – Atelier Découverte Archives départementales de la Haute-Garonne, 27 mai 2023, Toulouse.

« Archives ouvertes » – Atelier Découverte Samedi 27 mai, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne

Du 25 au 28 mai 2023, la 6e édition de « L’histoire à venir » proposera plus de soixante rencontres dans de nombreux lieux toulousains. handicap moteur mi

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Chercheur·ses en histoire, en sciences humaines et sociales, auteur·rices exploreront le thème « Il était une fois le progrès ». Les Archives départementales de la Haute-Garonne renouvelleront leur participation en proposant un atelier « Archives ouvertes » : des dossiers d’établissements insalubres ou incommodes aux dossiers d’installations classées pour l’environnement.

Les Archives départementales conservent de nombreuses sources relatives aux sociétés et entreprises implantées dans le département depuis le Moyen Âge à nos jours. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les dossiers d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nous renseignent sur les activités polluantes et dangereuses présentes sur notre territoire. Les plans, rapports, décisions administratives et courriers qu’ils recèlent témoignent de la manière dont ces activités sont régulées, d’abord dans le but avoué de protéger les biens et les populations ; les préoccupations environnementales n’étant apparues qu’à la fin des années 1970. Pour explorer le thème « Il était une fois le progrès », archivistes et historiens vous feront découvrir quelques études de cas.

Dans la cadre du festival « L’Histoire à venir ». Pour en savoir plus : lhistoireavenir.eu

