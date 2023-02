« Bleu Pastel » – Atelier créatif Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

« Bleu Pastel » – Atelier créatif Archives départementales de la Haute-Garonne, 13 mai 2023, Toulouse. « Bleu Pastel » – Atelier créatif Samedi 13 mai, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 10 avril 2023

Le pastel fait partie du patrimoine de la Haute-Garonne. handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/”}, {“link”: “mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr”}] Vanessa Boudet, spécialiste de cette plante et de ses usages, vous propose d’en percer les secrets et de voyager avec elle à sa découverte lors d’un moment convivial et ludique. Cet atelier d’initiation vous permettra d’en apprendre plus sur les plantes, les matières, les couleurs, les bases techniques des teintures naturelles. Des anciens savoirs et savoir-faire encore très largement ancrés dans notre présent… Ensuite, place à la mise en pratique : vous réaliserez un tote bag personnel teint… en bleu évidemment !

Animation : Vanessa Boudet, « L’arbre à couleurs ». // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Samedi 13 mai, 14h-17h Pour qui ? Adultes Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied) Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 10 avril 2023

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 ADHG/CD31

