« La Sardinade Box » – Atelier créatif (jeune public) Vendredi 5 mai, 14h30 Archives départementales de la Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Des poissons aux Archives ? Curieux ! Oui mais, à y regarder de plus près, les poissons sont nombreux à peupler les pages des manuscrits du Moyen Age, les marges et colonnes de certains registres, les photos et cartes postales que nous conservons… Alors comme souvent, ces petites curiosités nous donnent des idées et l’envie de les détourner, de les actualiser et surtout de les faire découvrir aux enfants avec des astuces ludiques.

Nos jeunes participants pourront donc s’inspirer de ces petits poissons et, accompagnés par Lydie, experte en « Do It Yourself », ils fabriqueront un diorama. Il s’agir d’une mise en scène, un petit monde en 3D que l’on imagine et que l’on crée dans une boite… ici, à sardines !

Animation : L’Atelier Brooklyn.

Quand ? Vendredi 5 mai, 14h30-16h30

Pour qui ? Enfants à partir de 8 ans

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied)

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr



2023-05-05T14:30:00+02:00

2023-05-05T16:30:00+02:00

Atelier Brooklyn