ATELIER D'AIDE À LA RECHERCHE – « FAIRE L'HISTOIRE DE SA COMMUNE » Jeudi 16 mars 2023, 17h30 Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023.

Cet atelier vous permettra d’apprendre la méthode de recherche et les sources à consulter pour faire l’histoire de votre ville ou village. handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}] Les Archives départementales recèlent nombre de documents relatifs aux communes et permettant d’écrire l’histoire de celles-ci. Issus principalement de fonds d’archives publiques, ces documents proviennent des saisies révolutionnaires, des administrations centrales et des dépôts d’archives communales (les communes qui le souhaitent et les petites communes de moins de deux mille habitants, peuvent déposer leurs documents anciens à des fins de conservation). Cet atelier vous permettra d’y voir plus clair aussi bien au niveau de la méthode de recherche que des sources à consulter, qu’elles soient issues de l’Ancien Régime ou des époques modernes et contemporaines. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 16 mars 2023, 17h30-19h. Pour qui ? Adultes. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023. Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

