SPECTACLE – « SIMONE VEIL : PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE VIE » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SPECTACLE – « SIMONE VEIL : PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE VIE » Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 mars 2023, Toulouse. SPECTACLE – « SIMONE VEIL : PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE VIE » Samedi 11 mars 2023, 20h00 Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023.

Cette lecture‐spectacle autour du destin exceptionnel de Simone Veil permet de retracer l’histoire de cette femme unique depuis la seconde guerre mondiale… handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}] L’histoire de Simone Veil est le récit de plusieurs vies tant il est riche en évènements et raconte l’histoire des femmes à un moment clé de notre époque contemporaine.

Comment une femme traverse-t-elle la déportation à l’âge de seize ans ?

Comment peut-elle s’imposer dans le monde politique?

Comment enfin réussit‐elle à mettre en place une des lois majeures de l’histoire des femmes ? Sous forme de lecture à deux voix, le spectacle plonge le public dans les pensées profondes de Simone Veil et tente de faire découvrir l’humanité et la clarté d’expression de cette femme. « Simone Veil : plusieurs vies en une seule vie », porté par deux comédiennes à partir d’écrits et discours prononcés par Simone Veil, est aussi ponctuée par les compositions musicales du pianiste François Popineau. Dans le cadre de la Semaine Pour l’Égalité et les Droits des Femmes. Lecture-spectacle proposé par Catherine Froment, Cie « Dans le Sens Opposé ». Catherine Froment et Catherine Beilin, comédiennes. Dario Sajeva, régisseur son et lumière. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Samedi 11 mars 2023, 20h. Pour qui ? Tout public à partir de 15 ans. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023. Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00

2023-03-11T21:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne Adresse 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Ville Toulouse Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Departement Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

SPECTACLE – « SIMONE VEIL : PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE VIE » Archives départementales de la Haute-Garonne 2023-03-11 was last modified: by SPECTACLE – « SIMONE VEIL : PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE VIE » Archives départementales de la Haute-Garonne Archives départementales de la Haute-Garonne 11 mars 2023 Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne