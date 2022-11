CONFÉRENCE – « LES DÉVOTIONS AUX VIERGES DE LA DAURADE : DESCENTES ET MONTEMENTS » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

CONFÉRENCE – « LES DÉVOTIONS AUX VIERGES DE LA DAURADE : DESCENTES ET MONTEMENTS »
Mercredi 8 mars 2023, 17h30
Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023.

En partenariat avec l'association des Amis des Archives, cette conférence évoquera la figure de la Vierge Marie, modèle de toutes les femmes dans la chrétienté médiévale.

La Vierge Marie est alors aussi leur protectrice privilégiée, lors des accouchements notamment… mais pas seulement. Si Notre-Dame de la Daurade à Toulouse est connue aujourd'hui pour le culte de la Vierge Noire, d'autres statues de la Vierge offrent quelques exemples pittoresques. Elles font en effet l'objet de manipulations diverses et peu connues lors de manifestations organisées par les confréries : processions, jeux, « Descentes » et « Montements » animaient alors la vie religieuse à l'époque médiévale et moderne.

Intervenante : Michelle Fournié, professeure émérite en Histoire médiévale à l'Université Jean-Jaurès / FRAMESPA (Toulouse).

Dans le cadre de la Semaine Pour l'Égalité et les Droits des Femmes.

// INFOS PRATIQUES \
Quand ? Mercredi 8 mars 2023. 17h30-19h.
Pour qui ? Adultes.
Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.
Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/
Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d'autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).
Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023.
Pour plus d'informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

