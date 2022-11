FACEBOOK LIVE – « REBELLES ! » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FACEBOOK LIVE – « REBELLES ! » Mardi 7 mars 2023, 17h30 Archives départementales de la Haute-Garonne

En ligne sur notre page Facebook pour suivre la visite en direct à partir de 17h30

Nous vous donnons rdv sur notre page Facebook pour suivre en direct une visite des Archives consacrée à quelques figures féminines haut-garonnaises ! Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.facebook.com/archives.hautegaronne »}] Invisibles ou oubliées, les femmes dans l’Histoire ont trop longtemps été reléguées au second plan. Qu’elles se nomment Marie-Louise Dissard, Françoise d’Eaubonne, Marguerite Canal ou Marthe Condat, qu’elles soient avocate, résistante, auteure engagée, médecin agrégée ou cheffe d’orchestre, ces femmes n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et conventions de l’époque pour offrir au monde leur talent et leur combat. Derrière leur visage se cache une histoire : leur histoire, riche et singulière. À la veille de la Journée Internationale des Droits des Femmes, nous vous proposons de nous rejoindre en direct sur la page Facebook des Archives pour une visite spéciale. À travers plusieurs figures féminines de l’histoire de notre département, voyagez au fil des siècles pour comprendre les grandes étapes du combat pour l’égalité. Dans le cadre de la Semaine Pour l’Égalité et les Droits des Femmes. Animation : Marie-Astrid Zang, directrice adjointe des Archives. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Mardi 7 mars 2023, 17h30. Pour qui ? TOUT PUBLIC. Comment participer ? En ligne sur notre page Facebook pour suivre la visite en direct à partir de 17h30 > www.facebook.com/archives.hautegaronne Sans inscription.

