Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023.

Aux Archives, vous le savez, le papier est au cœur de nos attentions puisque nous le conservons précieusement. handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}] Élément incontournable de notre quotidien, il devient pourtant une matière à protéger ; la pénurie de papier est devenue une réalité. Aussi, nous vous proposons un atelier ludique et malin pour apprendre à fabriquer votre propre papier. Simple, économique et amusant ! Pas à pas, vous découvriez les étapes pour devenir autonomes ensuite. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 2 mars 2023. 14h-16h. Pour qui ? Enfants à partir de 8 ans. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023. Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

