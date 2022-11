SPECTACLE JEUNE PUBLIC – « PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 janvier 2023.

Un spectacle pour les enfants, à découvrir et apprécier aussi en famille. Les parents sont les bienvenus ! Une création Compagnie « Groenland Paradise ». handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}] Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque. Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses. Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop … Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux ! Jeu, scénographie, conception : Nathalie Hauwelle & Nathalie Vinot.

Ecriture : Nathalie Vinot. Librement adapté de « La Licorne » de Martine Bourre. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 23 février 2023. 16h

Durée : 50mn. Pour qui ? Enfants à partir de 5 ans. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 janvier 2023. Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T16:00:00+01:00

2023-02-23T16:50:00+01:00 ©loran-chourrau

