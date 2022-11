ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « SUR LES TRACES DE SES ANCÊTRES » (session pour les initiés) Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cette 2e session de notre saison culturelle est destinée aux personnes non débutantes et ayant déjà commencé des recherches en généalogie. handicap moteur mi Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}] Curieux de savoir qui étaient vos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière… grands-parents ? Cet atelier autour de la généalogie est fait pour vous, à condition d’avoir déjà quelques notions ! Car cette deuxième séance de notre saison culturelle est réservée aux initiés. Elle vous permettra d’aller plus loin dans vos recherches, de perfectionner votre méthode d’investigation et d’exploiter d’autres fonds d’archives. Animation : Géraldine Gall, responsable de la salle de lecture et des recherches par correspondance. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 16 février 2023. 17h30-19h. Pour qui ? Adultes. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 janvier 2023. Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

