Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la Lecture 2023, nous vous emmenons dans un voyage nocturne à la découverte de nos archives, avec la participation de l’association « Historia Tempori ». Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}] Les amateurs de sensations fortes devraient être comblés par cette visite d’un style peu ordinaire. Armés de lampes frontales, nos visiteurs partiront à la rencontre des dix siècles d’histoire conservés dans nos magasins. Et pour que l’ambiance soit totale, quelques surprises ponctueront leur déambulation ! Une exploration originale et décalée pour découvrir nos trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire la nuit ! Animation : Marie-Astrid Zang, directrice adjointe des Archives. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Samedi 21 janvier 2023. Deux sessions au choix : 18h30-20h ou 20h30-22h. Pour qui ? Adultes. Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022. Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

