STAGE D'INITIATION À LA BANDE-DESSINÉE – « ARCHIVES EN BD » (Toulouse et St-Gaudens)
Samedi 21 janvier 2023, 13h30
Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022.

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la Lecture 2023, nous vous proposons un stage d’initiation à la BD pour les adultes. Première séance le samedi 21 janvier 2023 à 13h30. Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}] Des bulles s’invitent aux Archives pour cet atelier d’initiation durant lequel les participants pourront découvrir l’univers de la bande-dessinée, ses techniques et ses codes, accompagnés d’un.e dessinateur.rice professionnel.le, Alain Grand à Saint-Gaudens, et Léa German à Toulouse. Et puisque nous sommes aux Archives, il faudra s’inspirer d’une histoire vraie, extraite de l’un de nos sacs à procès. Chaque participant réalisera ainsi sa planche de bande-dessinée. /! Stage en 2 séances. La 2e séance de ce stage aura lieu le samedi 4 février 2023 de 13h30 à 17h à Saint-Gaudens et le samedi 11 février à Toulouse de 13h30 à 17h.

Merci de prendre note que votre inscription vous engage pour les deux séances. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Samedi 21 janvier 2023, 13h30-17h. Pour qui ? Adultes. Où ? à Saint-Gaudens : Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot. à Toulouse : 11 boulevard Griffoul-Dorval. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022. Informations : à Toulouse : 05.34.32.50.00 / archives.action.culturelle@cd31.fr à Saint-Gaudens : 05 34 32 50 90 / antenne.archives@cd31.fr

2023-01-21T13:30:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00

