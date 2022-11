NUIT DE LA LECTURE – OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES ARCHIVES (Toulouse) Archives départementales de la Haute-Garonne, 21 janvier 2023, Toulouse.

NUIT DE LA LECTURE – OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES ARCHIVES (Toulouse) Samedi 21 janvier 2023, 13h00 Archives départementales de la Haute-Garonne

Après-midi en accès libre et continu de 13h à 17h sans réservation.

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la Lecture, les Archives de la Haute-Garonne seront exceptionnellement ouvertes. handicap moteur mi

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Nous vous accueillerons pour découvrir une exposition spécialement proposée pour cette journée ; l’occasion aussi pour les enfants de venir apprendre à réaliser un petit livre avec une reliure en charnière piano !

« LA BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES » – EXPOSITION EN VISITE LIBRE

On l’ignore souvent, mais les Archives dispose d’une bibliothèque spécialisée d’étude et de recherche à vocation historique et patrimoniale. Elle rassemble la documentation administrative et historique relative au territoire haut-garonnais et à la région, et se pose comme un complément indispensable à la recherche dans les documents d’archives. Cette exposition vous proposera de découvrir une sélection d’ouvrages emblématiques, de toutes époques, conservés dans notre bibliothèque.

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA RELIURE EN CHARNIÈRE PIANO POUR LES ENFANTS

Tout au long de l’après-midi, venez apprendre à fabriquer carnets et livrets avec une reliure spéciale, simple et accessible : la charnière piano !

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Samedi 21 janvier 2023, 13h-17h.

Pour qui ? Adultes et enfants.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Après-midi en accès libre et continu de 13h à 17h sans réservation.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T13:00:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00

©Alis Mirebeau