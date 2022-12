NUIT DE LA LECTURE – Programme Toulouse et St-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

NUIT DE LA LECTURE – Programme Toulouse et St-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne, 21 janvier 2023, Toulouse. NUIT DE LA LECTURE – Programme Toulouse et St-Gaudens Samedi 21 janvier 2023, 13h00 Archives départementales de la Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

C’est la 3e fois que les Archives de la Haute-Garonne à Toulouse participent à l’événement « Les Nuits de la Lecture ». Une première expérience par contre pour l’antenne de St-Gaudens ! Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}, {« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « https://archives.haute-garonne.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/ »}] Programme Archives départementales – TOULOUSE 13h-17h > Ouverture exceptionnelle des Archives Exposition et atelier créatif enfants

Nous vous accueillerons pour découvrir une exposition spéciale valorisant la bibliothèque des Archives. Pour les enfants, cela sera l’occasion d’apprendre à fabriquer un petit livre avec une reliure en charnière piano.

En accès libre et gratuit. 13h30/17h > Stage créatif « Archives en BD » Apprenez les bases et codes de la bande-dessinée aux côtés d’une artiste et réalisez votre planche de BD inspirée d’une des terrifiantes histoires issues de nos sacs à procès.

Animation : Léa German, illustratrice.

Adultes (ce stage est proposé en 2 séances ; 2e séance le samedi 11 février)

Sur inscription. 14h/17h > Stage créatif « Calligraphies » Découverte et initiation à l’art des belles lettres et aux alphabets anciens.

Animation : Christel Llop, artiste calligraphe.

Adultes (ce stage est proposé en 3 séances ; 2e et 3e séances les samedis 11 février et 11 mars).

Sur inscription. 18h30-20h et 20h30-22h > Visites nocturnes « La Nuit aux Archives » Armés de lampes frontales, nos visiteurs partiront à la rencontre des dix siècles d’histoire conservés dans nos magasins. Quelques surprises ponctueront cette déambulation originale et décalée !

Tout public. Deux sessions au choix ; sur inscription. Archives départementales de la Haute-Garonne

11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse

05.34.32.50.00 / archives.action.culturelle@cd31.fr Programme Archives départementales – ST-GAUDENS 13h30/17h > Stage créatif « Archives en BD » Apprenez les bases et codes de la bande-dessinée aux côtés d’un artiste et réalisez votre planche de BD inspirée d’une des terrifiantes histoires issues de nos sacs à procès.

Animation : Alain Grand, dessinateur.

Ados/Adultes (ce stage est proposé en deux séances ; 2e séance le samedi 4 février).

Sur inscription. 14h-17h > Stand de l’antenne de la Médiathèque départementale Venez découvrir une sélection d’ouvrages en accès libre sur le thème des Nuits de la Lecture : « la peur » … Des jeux pour les enfants et des lectures à frissonner seront aussi au programme (à partir de 8 ans) ! 18h-19h30 et 20h30-22h > Visites nocturnes « La Nuit aux Archives » Découvrez l’envers du décor à l’antenne des Archives du Comminges. N’oubliez pas votre lampe torche pour cette visite inédite !

Tout public. Deux sessions au choix ; sur inscription. Antenne des Archives du Comminges

Espace Pégot 31800 St-Gaudens

05.34.32.50.90 / antenne.archives@cd31.fr Modalités de réservations pour les deux lieux Gratuit. Sur réservation.

Réservations : https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

https://archives.haute-garonne.fr/

https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T13:00:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00 Ministère de la Culture

