FACEBOOK LIVE – « RÉALISER UNE CHARNIÈRE PIANO » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FACEBOOK LIVE – « RÉALISER UNE CHARNIÈRE PIANO » Archives départementales de la Haute-Garonne, 19 janvier 2023, Toulouse. FACEBOOK LIVE – « RÉALISER UNE CHARNIÈRE PIANO » Jeudi 19 janvier 2023, 17h30 Archives départementales de la Haute-Garonne

En ligne sur notre page Facebook pour suivre le tutoriel en direct à partir de 17h30. Sans inscription.

Après la reliure japonaise en 2022, « Les tutos de l’atelier » reviennent en 2023 pour une nouvelle démonstration ! Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.facebook.com/archives.hautegaronne »}] Laissez-vous guider, étapes par étapes, pour découvrir une nouvelle technique de reliure. Patience, minutie et précision seront de rigueur pour un résultat tout en élégance et originalité. La technique de la charnière piano est accessible à tous, adultes comme enfants. Une activité à faire et refaire chez soi en famille, pour celles et ceux qui aiment les livres et carnets ! Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la Lecture 2023. Animation : L’équipe de l’action culturelle et éducative des Archives. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 19 janvier 2023, 17h30. Pour qui ? TOUT PUBLIC. Comment participer ? En ligne sur notre page Facebook pour suivre le tutoriel en direct à partir de 17h30.

www.facebook.com/archives.hautegaronne Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T17:30:00+01:00

2023-01-19T18:00:00+01:00 ADHG/CD31

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne Adresse 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Ville Toulouse Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Departement Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

FACEBOOK LIVE – « RÉALISER UNE CHARNIÈRE PIANO » Archives départementales de la Haute-Garonne 2023-01-19 was last modified: by FACEBOOK LIVE – « RÉALISER UNE CHARNIÈRE PIANO » Archives départementales de la Haute-Garonne Archives départementales de la Haute-Garonne 19 janvier 2023 Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne