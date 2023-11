« CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique – étape 3 la reliure] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, 25 avril 2024, Saint-Gaudens.

« CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique – étape 3 la reliure] 25 avril et 16 mai 2024 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 25 mars 2024, 8h.

Voici la 3e et dernière étape de notre parcours pour réaliser votre carnet de voyage : après la calligraphie avec Corentin Noyer et la sérigraphie avec Iris Delvalle, découvrez la reliure avec Catherine Allary. Les jeudis 25 avril et 16 mai 2024, elle vous apprendra à réaliser du papier marbré pour créer votre couverture, puis à relier votre carnet.

Si vous vous êtes inscrit.e pour la totalité du parcours, inutile de vous inscrire à nouveau pour cette 3e étape, votre place est réservée.

Si vous voulez uniquement participer aux deux séances de cette étape 3, n’oubliez pas de vous inscrire sur notre plateforme à partir du 25 mars en remplissant le formulaire spécialement dédié à l’étape 3.

> Merci de prendre note que votre inscription vous engage à suivre les 2 séances prévues pour cette étape.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Jeudi 25 avril et Jeudi 16 mai, 14h-17h.

Pour qui ? Ados/Adultes – à partir de 15 ans.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 25 mars 2024, 8h.

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

2024-05-16T14:00:00+02:00 – 2024-05-16T17:00:00+02:00

arts graphiques beaux-arts

Catherine Allary