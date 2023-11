« CRÊPES PARTY AUX ARCHIVES » [Atelier culinaire – St-Gaudens] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, 14 février 2024, Saint-Gaudens.

« CRÊPES PARTY AUX ARCHIVES » [Atelier culinaire – St-Gaudens] Mercredi 14 février 2024, 14h30 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 14 janvier, 8h.

On prolonge le plaisir de la Chandeleur à l’antenne des Archives en Comminges ! Amateurs de crêpes, nous vous attendons pour des découvertes historiques et gustatives qui risquent de vous surprendre ! Crêpes à l’eau, à l’anis ou au vin… Laissez-vous surprendre par les saveurs et coutumes d’antan. Redécouvrez la chandeleur lors de cet atelier culinaire accessible à tous, à faire en famille. Voyage dans le temps garanti pour apprendre l’histoire autrement.

Animation : Sylvie Campech, « Les causeries culinaires ».

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Mercredi 14 février 2024, 14h30-16h.

Pour qui ? EN FAMILLE > Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr)

©Les Causeries Culinaires