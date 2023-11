« CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique – étape 1 la calligraphie] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens « CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique – étape 1 la calligraphie] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, 9 février 2024, Saint-Gaudens. « CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique – étape 1 la calligraphie] 9 février et 1 mars 2024 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 9 janvier 2024, 8h. Les vendredis 9 février et 1er mars 2024, Corentin Noyer vous accompagnera dans votre découverte de la calligraphie lors de la 1ère étape de ce parcours artistique « Carnet de voyage ».

> Si vous voulez uniquement participer aux deux séances de cette étape 1 sans suivre la totalité du parcours, n’oubliez pas de vous inscrire sur notre plateforme à partir du 9 janvier, en remplissant le formulaire spécialement dédié à l’étape 1. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Vendredi 9 février et vendredi 1er mars, 14h-17h.

Pour qui ? Ados/Adultes – à partir de 15 ans.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 19 janvier 2024, 8h.

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr) Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T17:00:00+01:00

2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00 calligraphie arts grahiques Corentin Noyer Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Adresse Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Saint-Gaudens latitude longitude 43.109287;0.726061

Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/