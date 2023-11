« CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique complet] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, 9 février 2024, Saint-Gaudens.

« CARNET DE VOYAGE » [Parcours artistique complet] 9 février – 16 mai 2024 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 9 janvier 2024, 8h.

Réalisez votre carnet de voyage en 6 ateliers et découvrez 3 pratiques artistiques différentes mais complémentaires : la calligraphie avec Corentin Noyer, le design et la sérigraphie avec Iris Delvalle, le papier marbré et la reliure avec Catherine Allary. À l’issue de ce parcours, vous aurez créé un véritable livre d’art, inspiré de carnets de route, de bord ou de voyage conservés dans les fonds privés des Archives départementales. Nul doute que votre carnet deviendra un jour, lui aussi, une archive unique !

ÉTAPE 1 : LA CALLIGRAPHIE

Les vendredis 9 février et 1er mars 2024, Corentin Noyer vous accompagnera dans votre découverte de la calligraphie. Venez-vous initier à l’art des belles lettres !

ÉTAPE 2 : LE DESIGN ET LA SÉRIGRAPHIE

Les jeudis 14 mars et 4 avril 2024, Iris Delvalle débarque avec sa « print à roues », atelier mobile « breveté », pour vous faire découvrir la sérigraphie.

ÉTAPE 3 : LA RELIURE

Les jeudis 25 avril et 16 mai 2024, Catherine Allary vous apprendra à réaliser du papier marbré pour créer votre couverture, puis à relier votre carnet.

> Modalités du parcours artistique : Un parcours à la carte ! Vous pouvez vous inscrire à une ou deux étapes de votre choix, sans vous engager à suivre l’intégralité du parcours. Cependant, merci de prendre note que votre inscription à chaque étape du parcours vous engage à suivre les 2 séances prévues pour cette étape.

Si vous souhaitez toutefois réaliser votre carnet de voyage dans sa totalité, il faudra vous inscrire aux 3 étapes pour que votre place soit réservée, ce qui vous engagera à participer aux 6 séances. Merci alors de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription « Parcours artistique (ados/adultes) – « Carnet de voyage » (participation à TOUTES les étapes) » à partir du 9 janvier.

Si vous souhaitez participer uniquement aux 2 séances de calligraphie, ouverture des réservations le 19 janvier.

Si vous souhaitez uniquement participer aux 2 séances de sérigraphie, ouverture des réservations le 14 février.

Si vous souhaitez uniquement participer aux 2 séances de reliure, ouverture des réservations le 25 mars.

// INFOS PRATIQUES \

Pour qui ? Ados/Adultes – à partir de 15 ans.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr)

