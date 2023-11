« LA NUIT AUX ARCHIVES » [Nuit de la Lecture 2024 – St-Gaudens] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, 20 janvier 2024, Saint-Gaudens.

« LA NUIT AUX ARCHIVES » [Nuit de la Lecture 2024 – St-Gaudens] Samedi 20 janvier 2024, 18h30, 20h30 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 20 décembre, 8h.

Les amateurs de sensations fortes devraient être comblés par cette visite d’un style peu ordinaire. Armés de lampes frontales, nos visiteurs partiront à la découverte de nos magasins de conservation et d’une sélection de documents sur le thème national de cette 8e édition des Nuits de la Lecture 2024 : « Le Corps ». Et pour que l’ambiance soit totale, quelques surprises ponctueront leur déambulation ! Une exploration originale et décalée pour découvrir nos trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire la nuit !

Animation : Stéphanie Dumay, responsable de l’antenne du Comminges, et Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle.

Avec la présence de l’équipe de l’antenne de la Médiathèque départementale de Saint-Gaudens.

Dans le cadre de la 8e édition des Nuits de la Lecture 2024.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Samedi 20 janvier 2024, 18h-19h30 ou 20h30-22h (une session au choix).

Pour qui ? En famille.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 20 décembre, 8h.

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr)

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:30:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

visite visite guidée

Lilian Cazabet