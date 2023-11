« INITIATION AU TAÏ CHI CHUAN » [Événement – Nuit de la Lecture 2024] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, 20 janvier 2024, Saint-Gaudens.

« INITIATION AU TAÏ CHI CHUAN » [Événement – Nuit de la Lecture 2024] Samedi 20 janvier 2024, 14h00, 16h00 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 20 décembre, 8h.

Parce que le Corps est à l’honneur pour les « Nuits de la lecture » 2024, pourquoi ne viendriez-vous pas à l’antenne des Archives de St-Gaudens pour une expérience inédite et insolite ? Nous vous proposons d’allier détente et découverte de documents. Une rencontre assurément atypique entre réflexion et relaxation !

Pour les non-initiés, le Taï Chi Chuan est une gymnastique énergétique globale qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision.

Animation : Nathalie Boucheron, professeur et animatrice du club « La Porte du Dragon » (Clarac).

ET POUR LES ENFANTS ? Pendant que les grands découvrent les vertus relaxantes du Taï Chi Chuan, l’équipe de l’antenne de la Médiathèque départementale s’occupe des enfants ! Au programme : jeux et lectures drôles et sympathiques sur le thème du Corps (bien sûr !). De 14h à 17h30, venez passer un moment convivial. Cette activité est ouverte à tous, sans inscription

Dans le cadre de la 8e édition des Nuits de la Lecture 2024.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Samedi 20 janvier 2024.

Une session au choix : 14h-15h30 ou 16h-17h30.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 20 décembre, 8h.

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr)

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T15:30:00+01:00

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

relaxation détente

ADHG/CD31