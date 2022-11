« VISITE SURPRISE » EN FAMILLE (St-Gaudens) Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023.

Venez découvrir les archives lors d’une visite ludique et étonnante, ponctuée de surprises et de petits défis ! Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}] Petits et grands, voyagez avec nous dans le temps en approchant de près nos trésors d’archives. Mais attention ! Au détour d’un couloir, peut-être ferez-vous de drôles de rencontres et croiserez-vous de surprenants personnages ? En cette période de mardi gras et de carnaval, n’hésitez pas à participer masqués ou déguisés !! Animation : L’équipe de l’antenne des Archives et avec la participation de l’association « Un Poil d’Histoire ». // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Mercredi 1er mars 2023, 15h-16h30. Pour qui ? En famille. Enfants à partir de 8 ans. Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 février 2023. Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr

