Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 janvier 2023.

Avec notre expert, vous découvrirez la langue occitane à l’antenne des Archives de St-Gaudens qui conserve bien sûr, bon nombre de documents en occitan ! Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}] Nous vous attendons pour ce stage de découverte et d’initiation en 2 séances, à la langue occitane. De quoi raviver peut-être des souvenirs d’enfance et mettre un peu de soleil dans sa journée, grâce à cette langue belle et mélodieuse ! L’occasion également de passer un agréable moment autour de ce patrimoine linguistique si vivant. A ben lèu ! Ce stage est réservé aux personnes débutantes. Animation : Pascal Bergougnan, chargé de mission auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la valorisation de la culture et de la langue occitanes. > Stage en 2 séances. La 2e séance de ce stage aura lieu le jeudi 9 mars 2023. Merci de prendre note que votre inscription vous engage à participer aux deus séances. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 9 février 2023, 17h30-19h. Pour qui ? Adultes. Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 2 janvier 2023. Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr

