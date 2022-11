STAGE CRÉATIF – « CALLIGRAPHIES » (St-Gaudens) Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022.

Pour la première fois, un stage d’apprentissage de la calligraphie vous sera proposé à l’antenne des Archives de Saint-Gaudens avec, pour professeur, Corentin Noyer, artiste vivant en Comminges. Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}] Vous avez toujours rêvé de pratiquer un art ancestral qui mêle à la fois la patience, la finesse, la créativité et la beauté du geste ? Aux côtés de Corentin Noyer, artiste calligraphe, initiez-vous à l’art des « belles lettres » et aux alphabets anciens. Ce stage en 4 séances vous fera découvrir la calligraphie sous différentes formes, entre Histoire et pratique artistique. Une activité pour soi, enrichissante et apaisante ! > Stage en 4 séances. Les trois autres dates du trimestre : vendredi 17 mars 2023 ; vendredi 7 avril 2023 ; vendredi 12 mai 2023.

Merci de prendre note que votre inscription vous engage à participer à toutes les dates du stage. Animation : Corentin Noyer, artiste calligraphe. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Vendredi 3 février 2023, 15h-17h. Pour qui ? Adultes. Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022. Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr

