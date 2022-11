VISITES NOCTURNES – « LA NUIT AUX ARCHIVES » (Saint-Gaudens) Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022.

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la Lecture 2023, rdv à l’antenne des archives à Saint-Gaudens pour une expérience inédite réservée aux amateurs de sensations fortes ! Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:antenne.archives@cd31.fr »}] Créée à Saint-Gaudens en 1989, notre antenne conserve les archives du Comminges au plus près de sa population, promeut son patrimoine, le valorise et en facilite l’accès. Lors de cette visite spéciale « Nuit de la Lecture », un aperçu des fonds conservés sera présenté : archives communales de l’arrondissement de Saint-Gaudens, fonds privés liés à l’histoire du Sud de notre département, périodiques et presse locale, etc. Vous pourrez ainsi plonger dans l’envers du décor en accédant aux trésors des Archives pour retracer l’histoire du Comminges et découvrir ce patrimoine local. Animation : Stéphanie Dumay, responsable de l’antenne du Comminges, et Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle. EN AMONT DE LA NUIT DE LA LECTURE Dès 14h, venez également découvrir la sélection d’ouvrages proposée par l’équipe de l’antenne de la Médiathèque départementale sur le thème national de ces Nuits de la Lecture : « la peur » … Des jeux pour les enfants et des lectures à frissonner seront aussi au programme (à partir de 8 ans) ! // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Samedi 21 janvier 2023.

Deux horaires de visite au choix : 18h-19h30 ou 20h30-22h. Pour qui ? Tout public. Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens. Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 12 décembre 2022. Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr

