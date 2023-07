Exposition de photographies » Regards et gestes d’archives » archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre, 16 septembre 2023, Gourbeyre.

Exposition de photographies » Regards et gestes d’archives » Samedi 16 septembre, 09h00 archives départementales de la Guadeloupe Entrée libre et gratuite

Venez découvrir dans notre hall d’accueil notre nouvelle exposition de photographies réalisées par les photographes Caroline Tournebise et Dominique Desplan sur le monde méconnu des Archives départementales!

Créées en 1951, les Archives départementales de la Guadeloupe ont pour vocation d'assurer la collecte, la conservation, le traitement et la mise en valeur du patrimoine écrit du département sous ses différentes formes. Elles conservent en particulier les différents types de documents permettant de réaliser aussi bien des recherches généalogiques ou personnelles que des travaux scientifiques. Un bâtiment a été spécialement construit en 1986 pour accueillir les masses importantes de documents (plus de 6 km d'archives) dans les meilleures conditions et il actuellement en cours de rénovation et d'agrandissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

© Caroline Tournebise et Dominique Desplan