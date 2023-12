Cet évènement est passé « Villes en Gironde au Moyen-Âge » : des animations pour tous ! Archives départementales de la Gironde Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde « Villes en Gironde au Moyen-Âge » : des animations pour tous ! Archives départementales de la Gironde Bordeaux, 9 décembre 2023 13:00, Bordeaux. « Villes en Gironde au Moyen-Âge » : des animations pour tous ! 9 et 10 décembre Archives départementales de la Gironde Entrée libre. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Les Archives départementales de la Gironde proposent un week-end pour les familles autour de la nouvelle exposition Villes en Gironde au Moyen Âge. AU PROGRAMME Samedi 9 décembre Initiation à l’héraldique et la sigillographie : découverte de la fabrication de sceaux et personnalisation d’armoiries. Par la Fab’EAC, service éducatif des Archives départementales. Sans réservation à partir de 14h00, dans la limite des places disponibles. Conte médiéval : animation autour des histoires vraies et légendes du Moyen Âge, par L’Oriflamme. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Auditorium Jean-Cayrol. À 14h30, 15h30, 16h30. Durée 30 à 45 min. Cuisine médiévale : présentation des us et coutumes, par L’Oriflamme. En accès libre à partir de 15h00 dans le hall des Archives, en continu. Samedi 9 et dimanche 10 décembre Visites guidées : samedi à 15h00 et 16h30 et dimanche à 14h30 et 16h30 (gratuit, sans réservation) Archi’ludique ! : pour jouer en famille dans l’exposition en accompagnant le troubadour Aimeric de Belenoi et jouer à plusieurs aux jeux d’adresse et de stratégie au goût médiéval à disposition dans le hall des Archives. Pour connaître l’ensemble du programme des manifestations autour de l’exposition, cliquez ici ! Archives départementales de la Gironde 72 cours Balguerie-Stuttenberg Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://archives.gironde.fr/n/villes-en-gironde-au-moyen-age/n:601 »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/n/offre-pedagogique/n:443 »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/n/programme-des-manifestations/n:602 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Lieu Archives départementales de la Gironde
Adresse 72 cours Balguerie-Stuttenberg
Ville Bordeaux

