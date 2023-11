Exposition « Villes en Gironde au Moyen Âge » aux Archives départementales de la Gironde Archives départementales de la Gironde Bordeaux, 28 novembre 2023, Bordeaux.

Exposition « Villes en Gironde au Moyen Âge » aux Archives départementales de la Gironde 28 novembre 2023 – 7 avril 2024 Archives départementales de la Gironde Entrée libre

En Gironde, de nombreuses villes considérées aujourd’hui comme des « bourgs » ou des « gros villages » en raison de leur petite taille et de leur population réduite, avaient une tout autre physionomie au Moyen Âge.

Du XIe au XIVe siècle, le sud-ouest aquitain connait un essor urbain dont sont issus nombre de nos villes et villages actuels.

Inégalement conservés, les sources provenant de cette période de l’Histoire nous sont parvenues de façon diffuse et fragmentée.

Grâce aux fonds des Archives départementales et des communes de Gironde, des historiens et des archéologues médiévistes ont reconstitué l’évolution de certaines de ces villes jusqu’au début du XVIe siècle.

En s’appuyant sur les textes médiévaux, complétés par les informations plus récentes tirées de cartes, plans et autres sources figurées, le parcours de l’exposition propose de révéler comment ces villes se distinguent des campagnes alentour à la fois dans leur organisation spatiale, leur rapport au pouvoir, par leur rôle économique, leurs modes de vie et leur mise en défense.

Les fonds réunis pour l’occasion permettent de rendre plus tangible la représentation de ces villes girondines médiévales.

Commissariat scientifique : Sylvie Faravel, Maîtresse de conférences en histoire et archéologie médiévales à l’université Bordeaux Montaigne. Avec Frédéric Boutoulle, Professeur d’histoire médiévale à l’université Bordeaux Montaigne, Sandrine Lavaud, Maître de conférences en histoire médiévale à l’université Bordeaux Montaigne, Ezéchiel Jean-Courret, Maître de conférences en histoire médiévale à l’université Bordeaux Montaigne, Nathalie Crouzier-Roland, Docteure en histoire médiévale à l’université Bordeaux Montaigne.

Consultez le programme de rendez-vous, conférences, animations, concert, projections, balades qui accompagne cette exposition.

Inauguration le 28 novembre à 18h

Visites guidées le mardi à 15h, le vendredi à 10h, le samedi à 15h et 16h30 et le dimanche à 14h30 et 16h30

Fermeture les jours feriés et week-ends des 23-24 et 30-31 décembre.

Plus d’infos sur archives.gironde.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

