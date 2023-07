Chasse au trésor Archives départementales de la Drôme Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Chasse au trésor 16 et 17 septembre Archives départementales de la Drôme Sur réservation

Mandrin, célèbre contrebandier du 18e siècle, a besoin d’aide pour retrouver un trésor qu’il a caché aux Archives depuis plus de 200 ans…

Archives départementales de la Drôme 14, rue de la manutention, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 82 44 80 http://www.archives.ladrome.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 82 44 80 »}] Les archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1088, le plus récent est de 2011. Les archives sont conservées sur 30 km linéaires répartis sur deux sites, avec un accroissement de 300 m linéaires par an. Les quatre missions des archives sont la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T15:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

