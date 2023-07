Découverte décalée des Archives départementales Archives départementales de la Drôme Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Découverte décalée des Archives départementales Samedi 16 septembre, 13h30, 14h45, 16h00, 17h15 Archives départementales de la Drôme Sur réservation

La compagnie Les Décatalogués vous propose une visite inédite

MHDCD/Musée historique du design contemporain de la Drôme

Le méconnu Musée du design vous ouvre enfin ses portes pour une visite très particulière de ses trésors. Caché au sein des archives, le MHDCD fut un joyau trop longtemps ignoré que la compagnie les Décatalogués vous révèle aujourd’hui*. En suivant notre guide spatialisé, vous saurez désormais tout du mobilier incongru, d’accessoires dont le sens, actuellement, nous échappe et vous apprendrez surtout à déceler le merveilleux sous la poussière de l’indifférence.

*Rigueur historique non contractuelle mais étonnement garanti.

Archives départementales de la Drôme 14, rue de la manutention, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 82 44 80 http://www.archives.ladrome.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 82 44 80 »}] Les archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1088, le plus récent est de 2011. Les archives sont conservées sur 30 km linéaires répartis sur deux sites, avec un accroissement de 300 m linéaires par an. Les quatre missions des archives sont la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents.

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:15:00+02:00

2023-09-16T17:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Archives départementales de la Drôme