Les Archives vous ouvrent leurs portes Archives départementales de la Dordogne, 17 septembre 2023, Périgueux.

Les Archives vous ouvrent leurs portes Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives départementales de la Dordogne Gratuit. Entrée libre.

Au programme :

Les visites des parties publiques sont libres (salle d’exposition, salle de lecture, mezzanine). Si vous désirez accèder au bâtiment des Archives, vous pourrez participer aux visites guidées dont les départs se feront toutes les 30 minutes. Vous verrez notamment les magasins de conservation, les ateliers de restauration et de numérisation, les espaces de tri…

Par ailleurs vous pourrez découvrir une exposition en relation avec la thématique du patrimoine du sport et participer à des ateliers jeunes public et adultes (sigillographie, calligraphie et construction d’une maquette en bois).

Archives départementales de la Dordogne 9 rue Littré, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 03 33 33 http://archives.dordogne.fr L’actuel bâtiment est dû aux architectes Bernard Feypell, Philippe Grandou et Eric Wirth. Il a été inauguré le 6 mars 1992. Une sculpture, Le Passage, œuvre de Michèle Forgeois (1992) a été réalisée au titre du 1% culturel. Des ateliers de reliure et restauration, de photographie numérique et de microfilm permettent de contribuer à la préservation du patrimoine. Les espaces ouverts au public sont spacieux et clairs. Les magasins accueillent environ 24 kilomètres linéaires de documents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Denis Bordas