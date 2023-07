Lecture d’archives en Corrèze Archives départementales de la Corrèze Gimel-les-Cascades Catégories d’Évènement: Corrèze

Lecture d'archives en Corrèze

Samedi 16 septembre, 15h30
Archives départementales de la Corrèze
Gratuit. Entrée libre.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'équipe des Archives départementales vous propose une lecture à voix haute d'un florilège de documents sur l'histoire du cinéma en Corrèze.

Archives départementales de la Corrèze
4 route du Touron, 19000 Tulle
Gimel-les-Cascades
19800 Corrèze
Nouvelle-Aquitaine
05 55 20 11 91

Depuis 1986, les Archives sont l'une des directions du conseil général de la Corrèze en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 sur la décentralisation, placées pour le contrôle scientifique et technique, sous la tutelle du ministère de la Culture. Les Archives de la Corrèze ont été installées en divers endroits à Tulle :

– 1790 : installation dans les combles de l’ancienne église du couvent des Feuillants (cité de Bournazel actuelle) devenue préfecture en 1800 ;

– 1874 : déménagement au dernier étage de la préfecture, rue Souham ;

– 1913-1914 : construction d’un bâtiment spécial, rue Souham comprenant 3 km de rayonnage ;

– 1954-1956 : rehaussement et extension du bâtiment (3 km supplémentaires de rayonnage) ;

– 1975-1980 : construction du nouveau dépôt, au Touron. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

