Conférence : « Profession, reporter sportif » Samedi 16 septembre, 15h00 Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac Gratuit. Entrée libre.

Conférence par Hervé Mathurin, responsable de la section des sport à Sud-Ouest de 1974 à 2004.

Après quarante ans de journalisme à Sud-Ouest dont trente consacrés à l’actualité sportive, comme rédacteur de rugby et de cyclisme puis comme grand reporter, Hervé Mathurin a pu mesurer l’évolution de ce métier liée aussi à celle du sport. L’hyper commercialisation du sport d’élite a modifié considérablement les rapports avec les champions mais aussi avec les sportifs de moindre renom. L’arrivée d’internet n’a fait qu’augmenter cette fracture, qui a rendu le journalisme de terrain de plus en plus virtuel. Mais ce qui est vrai pour le sport l’est aussi dans d’autres domaines du journalisme, comme il a pu le vérifier en fin de carrière en étant généraliste.

Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac 81-83 rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 91 13 http://www.charente-maritime.fr Le second site des Archives départementales, à Jonzac, permet d’assurer un développement de ses missions et un ancrage avec le sud du territoire. Installé dans un bâtiment du XIXe siècle, dédié à l’enseignement des jeunes filles jusqu’au baccalauréat, il a successivement accueilli un hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a été réhabilité en 2007 pour conserver les archives et la mémoire du département.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

