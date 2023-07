Visitez les coulisses des Archives départementales Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac Jonzac, 16 septembre 2023, Jonzac.

Visitez les coulisses des Archives départementales 16 et 17 septembre Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac Gratuit. Sur inscription.

Participez à des visites guidées du bâtiment où il sera abordé l’histoire du lieu et les missions des Archives départementales.

Profitez de la présence du cercle généalogique sud saintonge en salle de lecture.

Les visites se dérouleront le samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 14h et à 16h.

Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac 81-83 rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 91 13 http://www.charente-maritime.fr [{« type »: « email », « value »: « archivesjonzac@charente-maritime.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 46 48 91 13 »}] Le second site des Archives départementales, à Jonzac, permet d’assurer un développement de ses missions et un ancrage avec le sud du territoire. Installé dans un bâtiment du XIXe siècle, dédié à l’enseignement des jeunes filles jusqu’au baccalauréat, il a successivement accueilli un hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a été réhabilité en 2007 pour conserver les archives et la mémoire du département.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

