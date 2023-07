Exposition : « Archives, empreintes citoyennes » Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac Jonzac, 16 septembre 2023, Jonzac.

Exposition : « Archives, empreintes citoyennes » 16 et 17 septembre Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac Gratuit. Entrée libre.

Les archives, sources historiques par excellence, portent en elles la notion de citoyenneté. De la création des Archives départementales, nées durant la Révolution française, à la collecte contemporaine de documents, de la communication des archives à leur usage premier (établir des droits et servir de preuves) ; l’exposition présente, à travers des documents du XVIIIe siècle à nos jours, en quoi les archives sont empreintes de citoyenneté.

L’état civil, les délibérations des communes, les registres matricules, ou encore le cadastre, mais aussi les bulletins de vote et listes d’émargement, les jurys des tribunaux, sont quelques typologies d’archives où le citoyen, à travers le temps, se révèle à nous.

Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac 81-83 rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 91 13 http://www.charente-maritime.fr Le second site des Archives départementales, à Jonzac, permet d’assurer un développement de ses missions et un ancrage avec le sud du territoire. Installé dans un bâtiment du XIXe siècle, dédié à l’enseignement des jeunes filles jusqu’au baccalauréat, il a successivement accueilli un hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a été réhabilité en 2007 pour conserver les archives et la mémoire du département.

