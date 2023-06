Rencontre et conférence : « Associations et sociétés savantes » Archives départementales de la Charente-Maritime La Rochelle, 16 septembre 2023, La Rochelle.

Rencontre et conférence : « Associations et sociétés savantes » 16 et 17 septembre Archives départementales de la Charente-Maritime Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : en salle de lecture des archives départementales.

Rencontrez et dialoguez avec l’association des Amis des Archives, le cercle généalogique d’Aunis et l’Académie des belles lettres.

Archives départementales de la Charente-Maritime 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 45 17 77 http://www.charente-maritime.fr Mémoire du département, les archives départementales, riches de 35 km linéaires de documents, ont été créées par la Révolution. Elles ont pour principales missions de collecter les archives publiques produites dans le département et de susciter des dons et dépôts d’archives privées, de les classer pour les rendre accessibles, de les conserver dans les meilleures conditions, et de les communiquer en salle de lecture, lors des ateliers pédagogiques, dans des expositions et publications et sur le site internet du département.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©ADCM