Territoire-de-Belfort Visite des Archives départementales du Territoire de Belfort Archives départementales de Belfort Belfort, 17 septembre 2023, Belfort. Visite des Archives départementales du Territoire de Belfort Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Archives départementales de Belfort Sur inscription. Groupes de 20 personnes maximum. Les Archives départementales du Territoire de Belfort ouvrent exceptionnellement leurs dépôts au grand public le dimanche 17 septembre, avec une présentation de documents trésors d’archives qui résument 700 ans de patrimoine archivistique à l’occasion du centenaire de la création du service des Archives départementales du Territoire de Belfort, en avril 1923. Archives départementales de Belfort 4 rue de l’Ancien Théâtre, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 90 92 00 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@territoiredebelfort.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

