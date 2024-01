GOÛTERS DE L’HISTOIRE : HISTOIRE DE LA CHANSON POLITIQUE SOUS LA IIIE RÉPUBLIQUE Archives départementales 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, jeudi 15 février 2024.

Montpellier Hérault

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

Cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Conférence de Yves Bertrand.

Le 1er mai 1896, à la une du supplément du journal socialiste La Petite République, on trouve une chanson emblématique du mouvement ouvrier. Contre toute attente, ce n’est pas L’Internationale qui a été choisie, mais une des Chansons Rouges de Maurice Boukay et Marcel Legay, illustrée par Steinlen : Le Soleil Rouge . Pourquoi ce choix de chanson ? Que représente le 1er mai dans la France ouvrière de la Troisième République ? Qui sont Maurice Boukay, Marcel Legay et Steinlen ? Quelle place pour la chanson politique dans les cabarets artistiques de la Belle Epoque ?

Archives départementales

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



